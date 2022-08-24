台鋼雄鷹進軍中職第1次新人選秀會一口氣挑了30名球員，今天公布「狀元郎」曾子祐合約，剩下29名球員呢？董事長王炯芬有信心可以全數簽下，領隊劉東洋也說：「目前跟所有球員都談過2、3輪，差距逐漸拉近中。」

今年新人締約期限將在9月12日截止，台鋼今天公布隊史首名簽約的球員，曾子祐以簽約金570萬、激勵獎金140萬，合約總值710元加盟，他將穿上象徵歷史意義的1號球衣。

剩下29名球員合約球團預計全數談妥後再全數公布，目前都在進行談約中，王炯芬說：「現在就是按表操課，一定是曾子祐先簽，後面按照進度，我相信沒問題的啦！很快就會把所有結果公布給大家。」

對於30人全數簽約王炯芬抱持樂觀態度，「30位都進來的機率非常高，我們也有談幾位自主培訓的，目前也有幾個人選。」劉東洋則說，由於簽約期限在9月12日，大約會在9月初陸續與球員簽完合約，目前所有人也都談過2、3輪，差距也都在接近中。