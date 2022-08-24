非蘋智慧型手機等終端需求疲弱，WiFi也微幅下修，砷化鎵廠宏捷科(8086)表示，客戶自8月起開始下修，預估第3季跟第2季持平，由於訂單狀況不理想，第4季業績不樂觀，保守看待下半年業績，美系外資最新報告看淡宏捷科前景，給予「減碼」評等，目標價60元，宏捷科盤中股價走弱。

通膨升息及大陸堅持清零政策，致使大陸整體經濟狀況不佳，大陸非蘋Android智慧型手機銷售低迷，不僅要面臨舊有高庫存待消化，新機種也下修或遞延，而宏捷科因客戶以大陸居多，營運也受到波及，客戶訂單新一波下修自8月開始，加上WiFi也見到下修，讓原已保守的宏捷科對下半年更為保守。

宏捷科表示，由於訂單狀況不理想，預估第3季與第2季持平，第4季業績不樂觀，保守看待下半年業績。

美系外資最新報告指出，由於宏捷科下半年業務恐將有更多下行空間，第3季營收從季增2%到4%下修至季持平，我們預估，第4季營收恐將進一步季減5%到10%，意謂著第3季產能利用率(UTR)將僅保持在35%到40%，第4季產能利用率將進一步下降至30%到32%，預估未來12個月GaAs代工將繼續供過於求，重申宏捷科「減碼」評等，目標價下看60元。