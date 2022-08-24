聯強代理NOKIA商品超過20年的時間，與HMD Global（NOKIA品牌手機和平板電腦的全球獨家授權商）雙方在台灣的合作也已超過5年，在5G智慧型手機、4G智慧型手機、4G功能型手機、平板等全系列商品，都有深厚的長期合作。聯強24日宣布，獨家代理HMD Global全系列產品，攜手推出全球首創內建藍牙耳機直立式功能手機Nokia5710XpressAudio4G。

聯強表示，聯強集團在台灣深耕經銷通路，而HMD Global在現行手機市場規格已大同小異的生態中，仍持續推出多款嶄新商品。

Nokia5710XpressAudio4G內建藍牙耳機的貼心設計，方便耳機的收納與隨時充電，輕巧的外型一支手機即可達到通話與收聽音樂的多重享受，強大的續航能力待機能長達三天，讓使用者能安心使用，適合各族群消費者，尤其針對需要長時間外勤工作者、雙手不方便切換接電話者，像貨運司機或外送員等，另外也非常適合熱愛聽音樂的使用者、學生用戶、以及企業用戶等族群。

在消費者關心的資安問題方面，Nokia5710XpressAudio4G將資安升級，由NOKIA芬蘭總部管控，維護資訊安全這部分獲得國際上認可。

Nokia5710XpressAudio4G主打音樂如影隨形，將藍牙耳機置於時尚堅固的滑蓋下方，人性化的設計方便隨時接聽電話及聆聽音樂，在手機、揚聲器和藍牙耳機之間輕鬆切換，並提供VoLTE高清語音通話且支援VoLTE緊急電話功能，在台推出單一規格「黑色」，將於8月25日全通路開賣。