聯合大學校長李偉賢與祺峰公司董事長游志勇代表簽署合作備忘錄。（聯合大學提供／李京昇苗栗傳真）

聯合大學與苗栗舊山線鐵道自行車業者，22日簽訂產學合作備忘錄，合作時間從今年10月起到2023年9月，將提供學生實習與進修機會，畢業前先認識熟悉觀光產業，校方跟業者也希望藉此讓年輕學子回流返鄉。

苗栗縣舊山線鐵道自行車2019年開始營運，由祺峰休閒事業公司經營，打造從苗栗勝興火車站到內社川鐵橋6公里的鐵路自行車，民眾搭乘鐵道自行車，能體驗當地魚藤坪斷橋等歷史建物跟自然景觀，開通以來已吸引上百萬人次遊客搭乘體驗。

聯合大學看準舊山線鐵道自行車不僅富有鐵道歷史文化，又具有苗栗觀光產業代表性，因此決定跟祺峰公司產學合作，雙方22日由校長李偉賢與祺峰公司董事長游志勇，代表雙方簽署合作備忘錄。

李偉賢指出，苗栗縣有6成多是客家人，舊山線鐵道自行車涵蓋觀光產業、人文歷史還有鐵道相關知識，因此這次合作以人文與社會學院、客家學院及機械系等科系為主，希望讓學生們透過實習等方式，來增廣見識。

游志勇表示，希望透過簽署合作備忘錄，共同推動產學合作，並藉此增進苗栗地區歷史人文的學術研究。他們將提供機會讓有興趣的學生，加入鐵道自行車的團隊，實際參與來認識鐵道自行車背後的故事。

另外，合作項目除現場實習，還有服務品質調查、網路大數據分析、課程培訓、專任教師授課等內容。游志勇說，產學合作可以增加就業機會跟意願，除提高苗栗青年回鄉意願，也會吸引外縣市青年留在苗栗發展，讓苗栗觀光產得到善的循環。