前一波本土疫情趨緩，但新一波疫情正在悄悄升溫，中央流行疫情指揮中心預估，BA.5疫情高峰將落在9月底、10月初。兒童感染科權威提醒，今年截至8月中國內已有10歲以下兒童已有逾50萬例感染，但面對BA.5疫情等於是「重新玩一次牌局」，自然感染就像是打了「半次疫苗」，遠遠比不上打疫苗的抗體保護力。

BNT幼兒疫苗即將在本周六開打，而莫德納幼兒疫苗已搶先於上月21日開打。李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長、台大兒童醫院兒童感染科醫師黃立民表示，這是兩種疫苗廠牌首度出現分歧，莫德納維持2劑為完整接種，BNT則需接種3劑，目前無科學數據支持混打，因此務必選定一個廠牌並完整接種。

根據疫苗廠送交美國食品藥物管理局（FDA）評估緊急使用授權（EUA）報告，在Omicron流行期間進行的研究數據顯示，6個月到23個月幼兒完整接種2劑，保護力可達50.6％到53.5％，2歲到5歲以下則為28.5％到36.8％。

至於BNT完整接種3劑後，對於6個月到23個月幼兒保護力達75.5％，2到5歲以下更有82.3％的保護力。黃立民說明，由於BNT完整接種需要打3針，數據上來看，效果自然會比莫德納好一點，但由於兩種疫苗沒有一起試驗，不能單純拿數字做比較。

「數字是一回事，有沒有打才是關鍵。」黃立民強調，面對BA.5疫情，等於是重新玩一次牌局，以前的感染等於不算重來；近期兒童腸胃道和呼吸道感染增加，顯示國人的生活型態已經逐漸恢復，當下一波疫情來臨，兒童將難逃感染風險。

黃立民指出，「自然感染有點像是只打半次疫苗，打疫苗產生的抗體比自然感染高很多！」由於自然感染的病毒是完整的，病毒中有一些基因會抑制人體的免疫反應，而疫苗只打進需要的幾個基因，免疫系統不會被壓制，因此建議曾經感染者，仍需要完整接種疫苗。