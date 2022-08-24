女星林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，身材雖嬌小可愛卻有極大反差的E罩杯曲線，加上她經常在社群媒體上曬出福利照，使她成為不少網友心目中的女神，人氣不斷攀升。而近日積極為第二本寫真書《與你襄愛》宣傳的她，除了在簽書會活動上展現兇猛好身材外，昨日她也公開先前參加直播平台活動時的造型辣照，不吝嗇的展現兇猛曲線令網友再度噴鼻血。

林襄昨（23）日晚間於IG上再度發文表示「忙到一直沒空整理我8月的照片，這是我當公主的一天」，接著透露「謝謝你們出現在我的生命裡，聽我分享生活一切，快樂的時候陪我一起瘋，委屈的時候替我抱不平，永遠讓我記得自己的價值，成為我繼續勇往前進的底氣，謝謝你們，我愛你們」，並在一旁附上2張活動當時的造型側拍。

照片中，只見林襄穿著一件超性感薄紗禮服，上半身粉色的薄紗胸口大開的性感設計，使林襄飽滿又白皙的美胸曲線若隱若現相當性感，白色裙擺高衩的剪裁也使她腳一抬，修長美腿一覽無遺，加上俏皮的粉色頭紗，讓她宛如公主般散發迷人仙氣。

啦啦隊及網紅好友們看到後也紛紛跳出來大讚「太美了」、「這樣穿好壯觀」、「這件好厲害」、「吼~公主本人」、「暈」、「蝴蝶結好可愛」、「對不起，我按了愛心」，網友們看到後又也被電翻「太辣了襄」、「太誇張的辣」、「好漂釀」、「真的是天使」吸引超過13萬人按讚。