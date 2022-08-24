國民黨今宣布重啟中山獎學金與啟動孫運璿研究獎金申請遴選，有志從事社會科學與自然科學領域研究的40歲以下青年，9月23日前都可申請。黨主席朱立倫表示，啟動相關獎學金，宣示黨培育青年、建設台灣，讓中華民國連結世界決心。

朱立倫指出，中山獎學金自1960年推動至今，已培養許多國民黨內如前總統馬英九、前台中市長胡志強、立委江啟臣等優秀菁英，也培養諸多非國民黨優秀人才，如今都成國家發展建設優秀的主流力量。

朱立倫說，中山獎學金秉持國父孫中山不怕苦、不怕難精神，在全世界培養優秀人才，但之前卻因黨產會追殺、沒收國民黨產，一度無法續推，如今感謝還是有很多能人志士協助重啟，盼之後能續培養具國際觀、研究美中台關係重要人才。

至於孫運璿研究獎金，朱立倫說，參考前行政院長孫運璿推動台積電、十大建設等對台灣影響深遠等建設，研究獎金也將提供台灣自然科學碩博士生、科技創業家、工程師或研究人員申請，培養國家未來基礎科技優秀人才。

國民黨智庫副執行長許育寧表示，中山獎學金將錄取5名40歲以下，以研究美國社會科學的碩博士生申請，獲錄取者每月提供美金2000元，為期6個月，可續約一次。

孫運璿研究獎金錄取5位台灣自然科學碩博士生與5位食物領域有成就的研究者、創業者申請，獲錄取者每月台幣8000元，為期6個月，可續約一次。

許育寧說，兩項獎學金即日起至9月23日止受理申請，之後要經筆試與面試，雙十節公布得主。

對於民進黨政府阻擋發放中山獎學金，朱立倫批評，民進黨過往窮一切手段，以違反民主與世界潮流方式追殺在野黨，但這次中山獎學金是結合現在社會力量，為社會對培養人才，如果民進黨政府連這都要追殺，絕對不會見容於這個社會。