孫儷在《安家》飾演金牌房仲房似錦。（中天娛樂台提供）

孫儷時隔三年回歸電視劇，與羅晉一同主演《安家》。（中天娛樂台提供）

由孫儷和羅晉主演的《安家》講述安家天下金牌房仲房似錦（孫儷飾）空降靜宜分店，與該店店長徐文昌（羅晉飾）形成雙店長互相競爭，一個業績至上，另一個則更重視人與人之間的感情維繫，兩人在買賣房子過程中互相成長。

該劇雖然是翻拍北川景子主演的日劇《房仲女王》，卻與日版有很大的不同，《安家》裡面很多賣房案例，以及孫儷飾演的角色，在現實生活中都有原型，孫儷更談到她為了演繹這個角色，還去跟「現實版房似錦」見面聊天，甚至劇中很多道具都是跟她借來的。

孫儷在《安家》飾演的房似錦雖然是金牌房仲，卻因有個吸血母親，不斷跟女兒要錢，讓她生活中要為柴米油鹽和房租斤斤計較，劇中因為租屋處較不安全，為了防止壞人闖進來後直接拿到菜刀當凶器，便把菜刀藏在冰箱裡，而這些故事內容都是「現實版房似錦」的真實生活，也讓孫儷聽聞後感到心酸。

除此之外，孫儷還特別到仲介公司去上課，了解仲介的工作性質，看得出她為了這部戲做足功課，也難怪網友都稱「娘娘出品，必屬精品」，不過對於這話孫儷非常有壓力，「其實我覺得我特別特別的幸運，因為我一直還可以碰到非常靠譜的製片方、編劇、出品方，他們會願意為了一個戲齊心協力去創造一個好作品。」

《安家》是孫儷距上一部作品後時隔三年所拍，面對粉絲不斷催促她不要待在家趕快出新作品，她表示並不是因為懶惰而那麼久沒拍戲，「我想說明我沒有犯懶，我真的很努力在工作，我也不是想兩三年才拍一部戲，我不願意去做的事情，你強迫我去做我就會很難受，所以我只能選擇我自己喜歡的角色、劇組」，孫儷更透露她兒子從出生以來第一次看她的劇就是看《安家》，「他真的是十萬個為什麼，太多太多的問題了！」

相較於面對小孩的耐心，孫儷在《安家》飾演的房似錦是個雷厲風行的角色，對待下屬更是嚴格，面對員工做錯事都會毫不客氣的斥責，對於孫儷在劇中訓人時講台詞非常流暢，令人好奇現實中孫儷作為老闆是不是也這樣對待員工，而她的經紀人表示孫儷發脾氣的樣子跟房似錦並不像，更爆料孫儷私底下的一面，「她如果發火她就不理這個人、不講話，當她面無表情在旁邊一聲不說的時候，就是事態嚴重的時候。」

但經紀人提到孫儷平常還是會用溝通來解決問題，而孫儷也解釋有時候面無表情只是在發呆。孫儷所演繹的真實房仲人生就在明（25）日起每週一至週五晚間10點中天娛樂台全台首播的《安家》。