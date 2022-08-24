初秋首波鋒面即將報到！天氣職人吳聖宇表示，下周四（9月1日）之後可能有初秋第一波微弱鋒面接近並通過台灣附近，維持的時間會比較長，全台各地溫度可望下降，尤其北台灣感受較顯著。

吳聖宇上午在臉書指出，周日到下周一（28、29日）台灣天氣有些變化，大陸冷高壓前緣的北風來到台灣附近，尤其周日北風會比較明顯一點，迎風面雲量增多，北台灣有局部短暫陣雨，其他地區午後雷陣雨發展明顯；溫度方面沒有太顯著的波動，雖然北風南下，周日北台灣有機會稍微降溫，但高溫預報仍有32至33度，其他地方則不受影響，高溫維持在35度以上。

吳聖宇表示，真正降溫要等到下周四（9月1日）後，屆時可能有初秋第一波微弱鋒面接近並通過台灣附近，後續北風南下比較明顯，維持的時間也比較長，各地溫度可望下降，變涼快一點，尤其北台灣的感受較顯著。

不過下周四左右台灣以東、日本以南預估會有新的熱帶擾動發展，吳聖宇說，如果擾動發展較明顯，可能會干擾到鋒面的結構及北風較涼空氣南下的程度，因此不確定性有點大，可以持續觀察後續變化。