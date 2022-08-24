國1汐五高架離奇車禍 ！自小客遭追撞 男駕駛摔下高架命危 12:422022/08/24 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號北上18公里24日中午發生車禍，1名男駕駛自高架橋摔落平面道路，當場失去呼吸心跳。（翻攝自記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上路段24日發生2車追撞，1名男駕駛從高架橋摔落平面道路，當場失去呼吸心跳。（翻攝自記者爆料網） 國道1號北上18公里、汐五高架路段，今（24日）中午12時許發生一起車禍，疑似為2輛轎車發生追撞，但其中1名60多歲的男駕駛被撞飛至下方的行忠路上，消防隊獲報後趕抵現場，但男子已無呼吸心跳，目前正送醫搶救中。 國道1號北上18公里24日中午發生車禍。（翻攝自記者爆料網） 國1新營段今早不平靜 2起車禍僅相距4.6公里 國1中壢段火燒車 駕駛見濃煙驚逃 車流回堵3公里 計程車國道1全面燃燒 下秒成一團火球 駕駛乘客跳車逃生 #國道 #車禍 #高架 #楊梅 #無呼吸心跳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台74線這一段1天1件車禍 肇因以未注意車前狀況居冠 15:482022/08/22 社會 國1北上新營段重大車禍 貨櫃車追撞聯結車1死2傷 全線封閉 07:322022/08/18 社會 土耳其接連兩起重大車禍 至少釀32死 第二輛巴士失控撞死救難人員及傷患 04:462022/08/21 國際 土雞趴趴走逛大街 警提醒飼主造成車禍將面臨刑事追究 11:462022/08/23 社會 保時捷、國產休旅車擦撞 國產車彈飛路旁數輛重機遭殃 09:352022/08/22 社會 台86高架銜接國3可行性規畫獲中央審核通過 16:222022/08/19 生活 殉職警凃明誠曾與凶嫌搏鬥 同事目擊2人身亡頻拭淚：以為是車禍 20:552022/08/22 社會 鬼月離奇車禍！特斯拉直衝撞海堤 騰空翻滾摔落駕駛輕傷 12:082022/08/19 社會 減少車禍 高雄擬擴大公共運輸 04:102022/08/22 地方新聞 2車追撞波及家具行 店家鐵捲門遭撞毀 11:412022/08/22 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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