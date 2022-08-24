國道1號北上路段24日發生2車追撞，1名男駕駛從高架橋摔落平面道路，當場失去呼吸心跳。（翻攝自記者爆料網）

國道1號北上18公里、汐五高架路段，今（24日）中午12時許發生一起車禍，疑似為2輛轎車發生追撞，但其中1名60多歲的男駕駛被撞飛至下方的行忠路上，消防隊獲報後趕抵現場，但男子已無呼吸心跳，目前正送醫搶救中。