宜蘭分署向法院聲請拘提，於8月23日拘獲曾男，送入宜蘭管收所執行管收。（宜蘭分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣1名曾姓男子至菲律賓旅遊歸國後，於居家檢疫期間外出用餐、夜宿朋友家超過72小時，遭宜蘭縣政府衛生局重罰100萬，因未依限繳納經移送法務部行政執行署宜蘭分署執行，申辦分期後不僅不按時繳納又搞失蹤屢傳不到，宜蘭分署向法院聲請拘提，於8月23日拘獲曾男，送入宜蘭管收所執行管收。

家住宜蘭34歲的曾男於2020年2月間至菲律賓遊玩，同年7月間返國，應遵守當時居家檢疫規定，入境後需實施14天隔離檢疫措施，但曾男入境3日後便擅離居家檢疫處所，竟是因為「太熱」、「太無聊」，而每天外出用餐1至2次，甚至夜宿朋友家，總計外出時間超過72小時45分鐘。

因違規情節重大，遭縣府衛生局重罰100萬元，又未依限繳納罰款，經移送宜蘭分署強制執行，分署收案執行命令扣押曾男名下存款、薪資、保險等財產，仍不足罰緩金額；至其住處，曾男表示願申辦分期每期繳納3萬元，卻總是遲繳或耍賴僅繳納一部分，每次都要書記官三催四請才肯再繳一些錢。

原訂分期1年後應繳納36萬元，但曾男僅繳12萬元，加計其他罰鍰案件超過繳納時間總金額達89萬元，經宜蘭分署廢止分期後，曾男嘴巴上雖一直說願再辦理分期，卻自去年12月起搞失蹤、屢傳不到，宜蘭分署依法向法院聲請拘提獲准，於昨（23日）在其住處拘獲曾男。

經行政執行官訊問後，認定曾男從事水電工作，有正當收入，還有能力借別人數10萬元，以曾男有履行義務之可能故不履行、隱匿、處分財產及虛偽報告財產狀況等事由，依法向法院聲請管收，獲法院裁定准予管收，當日即送入宜蘭管收所執行管收3個月，如再不處理欠款事宜，曾男恐有一段時間無法到處趴趴走。