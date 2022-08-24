東元(1504)董事長邱純枝表示，今年景氣保守謹慎看待，東元集團在有做庫存掌控，以因應不景氣變化。由於下半年有綠能工程等持續認列貢獻營收，今年本業表現還是希望以2位數成長為目標。

大陸限電是否對東元在大陸的生產產生影響，邱純枝指出，大陸去年就有停電，所以東元在除了建置太陽能自己發電，也建置儲能系統，已經預防供電不穩情況下能穩定生產，所以目前限電完全沒有影響。

邱純枝也對於景氣提出看法，她認為今年保守謹慎看待，企業現在必須要穩紮穩打。前一陣子一些科技廠商開始在掌控庫存，東元從今年開始，就開始在做這樣準備，包括台灣地區、大陸地區負責人，都在觀察，因為擔心景氣不會一直都很好，一定會有修正的時候。所以東元的庫存其實是很穩定，電子料部分到去年受到半導體供應鏈交期太長，所以長交期備料外，目前為止都庫存回到到2到3個月，處在健康水位。

她也表示，今年營收一定會成長，下半年現在看來還不錯，很多工程進度像是能源工程，下半年陸續完成，都會挹注營運。