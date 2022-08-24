受到韓國央行可能再度升息，加上現代汽車北美自燃車召回影響，韓股24日出現上下震盪走勢，目前大盤在2,437.81點，漲2.47點或0.1%。同時，韓元也止貶回升。

為力抗頻破新高紀錄的韓國通膨，外界預估當地央行將在25日既定利率會議中，繼續升息1碼或0.25%。另外，在韓元近日一直走貶並屢打破新低紀錄後，避免韓美雙方利差過大，韓國央行應也會再調高利率。

因有汽車自燃疑慮，這次召回約28萬車輛中，包括2020年到2022年式新車，其中有約24.5萬輛，現代頂級3排座大型休旅Palisade，以及3.6萬輛的起亞旗艦休旅Telluride。因此，現代與起亞均下跌1%左右。

個股中，三星電子持平，SK海力士跌0.21%，LG Energy Solution跌0.34%，LG化學也跌2.42%。

韓元兌一美元在1,340.5價位附近，韓元升5元。23日，韓元匯價收1,345.5韓元，創2009年4月28日以來最低。