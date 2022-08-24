廣運（6125）集團旗下小金雞孵育有成！太陽能電池片廠太極（4934）今年6月已經轉虧為盈，去年出售不動產獲利認列，以3700萬人民幣計，對EPS貢獻約0.7元新台幣。其次，盛新規畫在9月公開發行，目前由富邦證券進行輔導，希望能趕在年底送興櫃，若是進度順利，則期待明年一月能在興櫃掛牌。

盛新是台灣可同時具元件級N型(即導電型，為車用電子、再生能源、工業/伺服器等應用)及SI型(即半絕緣型，5G通訊小基站、衛星及航太等應用)SiC基板公司，加上與廣運(6125)合作具備長晶設備自製優勢。盛新目前長晶設備17台，至明年逐步建置至65台，其中50台為與廣運(6125)合作自製。

SiC市場依Yole調研預期，至2027年SiC基板年均複合成長率34%，最大貢獻為電動車，未來發展商機龐大；鴻海(2317)集團在電動車領域具有強大完整的供應鏈，7月盛新現增獲得鴻海(2317)集團的入股合作。

廣運子公司太極(4934)於2018年底成立SiC事業群，並於2020年正式獨立為盛新公司。碳化矽基板製造核心設備是長晶爐，關鍵技術在於長晶爐的高溫製程—精確熱場及穩定性控制。應用在高功率、高頻、高能量密度、節能等場域的碳化矽基板，製造技術門檻高，包括對氣流、高溫製程等控制是極重要關鍵。廣運於2021年和盛新合作成功開發出SiC 4吋~8吋共用長晶爐設備並結合AI智能監控系統。

盛新公司甫於7月增資7百萬股，每股現增100元，完成募資7億元，主要募資對象為策略投資人，增資後股本5億元，盛新材料前三大持股為太極(4934)47.7%、鴻元國際(鴻海)10%及廣運(6125) 8.8%。

盛新已於8月23日申請股票公開發行，規劃年底前提出興櫃掛牌申請，積極在2~3年內朝股票上市櫃掛牌交易方向前進。盛新目前產品進行客戶認證中，包括日本、美國和台灣及大陸的客戶。