2022台北國際自動化大展今天揭幕，東元(1504)集團以「打造低碳智慧未來工廠」為主軸，聚焦「低碳工業」、「智慧工廠」、和「碳資產管理」三大解決方案，東元董事長邱純枝表示，降低能耗是目前產業界最迫切的需求，東元的核心技術不但協助產業界提升能效、降低耗電，更輔以可視化的碳資產管理，並且提供快速導入、低技術門檻的工廠自動化升級方案，為多樣化需求的業主，打造客製化的低碳智慧未來工廠。

東元自去年起即針對不同產業需求，提出低碳工業解決方案、研發多款符合國際能效標準的高效率馬達，已有鋼鐵業、石化業、電子產業、造紙及紡織纖維業者對相關產品表達高度興趣。其中詢問度最高的是「超高能效冷卻水塔智慧型驅控系統」，這次在2022台北國際自動化展中成為亮點產品，是由永磁直驅馬達與冷卻水塔專用變頻驅動器組成，效率可達IE5標準，可依實際負載調整運轉速度，達到節能效果；這套冷卻水塔專用系統內建有溫度控制演算法，將溫度做更精準的控制，根據東元實際驗證，可比一般通用型的變頻器，節能效果提高40％以上。

如何降低工廠設備和產品的耗能排碳，是未來產業經營的重要課題，東元集團在這次的自動化展中的「碳資產管理解決方案」展區，為企業管理階層提出輔助工具，串聯東訊的「智慧機電健康管理平台」、「機電設備能耗與能效管理系統」及東捷資訊的「碳資產管理解決方案系統」，協助企業掌握馬達、鼓風機、空壓機、幫浦、或是冰水主機的冷媒壓縮機等設備的健康指標，並蒐集、整合設備能耗、能效數據、與產品碳排資訊，進行動態可視化管理，以便進一步進行碳盤查、碳權管理、和節能減排規畫。

東元「智慧工廠解決方案」展區，則強調「開發時程短」、「快速導入」、「低技術門檻」、和「自行客製化」的特色，包括工廠智慧倉流管理系統、智慧搬運開放式平台、以及機器人手臂關節模組等的導入，專注在自動搬運、自動夾取，AMR、或是移動平台的應用。東元表示，DC伺服系列可應用在AGV和協作機器人手臂；關節模組可依需求組成二軸、三軸、或五軸，也可結合AGV做二次開發，協助客戶輕鬆升級工廠自動化。