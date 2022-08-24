《阿凡達》重返大銀幕，影音效果全面升級。（迪士尼提供）

導演詹姆斯卡麥隆引領全3D電影先鋒。（迪士尼提供）

影史經典《阿凡達》全新4K HDR版本 大銀幕磅礡再現

在千呼萬喚的《阿凡達：水之道》終於將在年底登場前，金獎票房大導詹姆斯卡麥隆13年前重新定義電影、穩坐全球影史票房冠軍至今屹立不搖的經典首集科幻代表作《阿凡達》，也將於9月23日（五）以全新版本，4K HDR的頂尖技術全面升級影音效果，率先重返大銀幕。

這次重映並非只是把當年的拷貝搬出來再放一次，而是詹姆斯卡麥隆精心策畫以4K HDR（高動態範圍成像）頂尖技術全新製作的版本，令影音效果全面升級，並使用李安導演近年作品的高幀率作法，一次以極致畫面像素與幀數，加上大為強化的頂級音效，讓《阿凡達》以超越過往的極其逼真呈現令人身歷其境，打造超越以往的震撼觀影體驗！

慢工出細活的詹姆斯卡麥隆，不僅《阿凡達》續集一拍就是精雕細琢13年，於2009年推出《阿凡達》時，也與上一部作品、另一部影史經典《鐵達尼號》相隔長達12年，超乎想像的科幻情節，以及令人瞠目結舌的驚人特效，一上映便造成萬人空巷爭相搶看、立刻擄獲全球觀眾，把當時無片能敵的《鐵達尼號》擠下影史票房冠軍，儼然是名符其實地「只有詹姆斯卡麥隆能夠打敗詹姆斯卡麥隆」！

13年後的現今仍以席捲全球28億美元的傲人票房屹立不搖、穩坐全球影史票房冠軍寶座！也令卡麥隆再度入圍奧斯卡最佳影片和導演等九項大獎，並實至名歸勇奪最佳視覺效果、美術設計與攝影三項大獎。

《阿凡達》當年也以改寫影史的創新3D科技，為電影製作開創劃時代的重新定義，更是掀起一股影壇3D狂潮，許多電影都紛紛跟進使用3D拍攝製作，眾多名導也趨之若鶩躍躍欲試，包括馬丁史柯西斯的《雨果的冒險》和艾方索柯朗的《地心引力》都以此一技術的卓越特效驚艷影壇、繼《阿凡達》接連拿下奧斯卡最佳視覺效果，也令李安導演在拍攝《少年Pi的奇幻漂流》時受用無窮，更因而二度奪下奧斯卡最佳導演。

《阿凡達》重映版將於9月23日（五）全新重返大銀幕、回歸史詩起源。