歐盟的一個機構周二表示，歐洲正面臨至少500年來最嚴重的乾旱；歐洲3分之2的地區處於警戒或預警狀態，內陸的河運、電力生產以及某些農作物的產量因此而減少。

由歐盟執委會負責監管的歐洲乾旱觀測站(EDO)公佈的8月份報告顯示，47%的歐洲地區處於預警狀態，土壤水分明顯不足；17%的地區處於警戒狀態，植被受到影響。

報告稱，自今年初以來影響歐洲許多地區的嚴重乾旱狀況進一步擴大和惡化。報告稱，直到今年11月前，西歐的地中海地區可能會經歷比正常狀況更溫暖和更乾燥的氣候。

今年夏天，歐洲大部分地區經歷了持續數周的高溫，乾旱加劇，引起了森林野火、觸發了健康警告。

執委會在一份聲明中表示，如果該最終資料在季末證實了初步評估，當前的乾旱似乎是至少500年來最嚴重的一次。

夏季作物歉收，2022年玉米產量將比前5年平均水準低了16%，大豆和向日葵產量將分別減少15%和12%。

水力發電遭受打擊；並且由於冷卻系統的供水不足，對其它電力生產商造成進一步影響。

低水位阻礙了內陸航運，例如萊茵河沿線，航運量下降，影響了煤碳和石油的運輸。

EDO稱，8月中旬的降雨可能緩解了天氣狀況，但有些時候還會伴隨雷暴，造成進一步的破壞。