因疫情停辦的智慧港灣全球論壇，24日起一連在高雄舉辦2天，高雄副市長羅達生表示，城市轉型發展與港口脈動，息息相關，在港口減緩對物品服務的潮流趨勢之下，要透過5G AIoT的科技，滿足對人的需求，因此，高雄正推動並建立智慧港灣城市，形成產業聚落，連結全球。

2022智慧港灣全球論壇24日開幕，由聯合主辦的高雄副市長羅達生、交通部常務次長祁文中、以及海委會副主委蔡清標等人共同主持，並展開2天的特展和多場論壇。

第三屆智慧港灣全球論壇原訂2020年召開，因疫情延後至今，暌違4年之後，24日在高雄展覽館登場，高雄副市長羅達生指出，2年前的8月24日，剛好就是陳其邁市長的高市府團隊就職日，2年來，高市府推動產業轉型、積極招商，展現了不錯的成果。

羅達生表示，除了半導體、電動車、航太等產業，招商的另一個重點產業是5G AIoT，高市府並與中央攜手，推動「亞灣5G AIoT創新園區」，打造全台最大、最完整的5G AIoT驗證場域，目前已吸引超過80家的國際大廠、加速器和新創企業進駐，形成產業聚落。

他強調，一個城市的轉型發展，與港口脈動，息息相關，在全球各港口都減緩對商品服務的潮流趨勢之下，轉而滿足對人的需求，因此，高雄正透過5G AIoT的科技技術，推動並建立高雄成為一個智慧港灣城市，成為領頭羊，接軌國際。

交通部次長祁文中指出，智慧港灣全球論壇是國內唯一探討港灣的論壇，也是全球性的論壇，由於高雄港是一個多元發展的港口，也是亞太貨櫃樞紐，因此，即將啟用的高雄港旅運中心，特別結合高市府推動的「亞洲新灣區5G AIoT」專案計畫，導入智慧旅運服務。

他說，台灣港務公司轄下的7大國際商港，正逐步推展智慧港口發展藍圖，並結合我國資通訊產業優勢，積極推動創新科技解決方案在港口服務的應用，加速港口5G數位轉型，帶動城市的經濟發展。