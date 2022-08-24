中共日前進行圍台軍演，數枚飛彈落入日本專屬經濟區（EEZ）。大陸軍事評論家宋忠平認為，此舉顯示美日若軍事介入台灣，共軍將進行反制，自衛隊和駐日美軍基地會成為打擊對象，美國和日本「不要指望還能保全本土安全」。

在央視擔任軍事評論員的宋忠平，日前接受日本共同社採訪時指出，此次軍演最大意義就是震懾台獨、警告美日等域外勢力不要干涉中國內政，同時演練針對台灣軍事準備的作戰預案。

對於共軍飛彈落入日本專屬經濟區，宋忠平認為這傳遞出一種訊息，若美國與日本軍事介入台海問題，解放軍必然堅決反制，而自衛隊和駐日美軍基地也會成為打擊對象。他表示，日本和美軍在亞太的軍事基地並不遠，「不要指望挑起軍事爭端，美國和日本還能保全本土安全」。

當記者問到，共軍封鎖台灣時，會否連帶封鎖附近的沖繩與那國島周邊？他指出，如果日本要馳援台灣本島，那麼該地將會被共軍區域拒止。

至於美中軍方是否可能因台灣有擦槍走火的風險？宋忠平說，如果美國一意孤行挑釁台灣問題，中美爆發衝突的可能性是存在的。日本本土沒有戰略縱深，奉勸日本不要配合美國印太戰略來共同遏制中國。

宋忠平稱，解決台灣問題不能沒有時間表，擺在面前只有兩條路，一是和平手段，一國兩制是最佳選擇。二是非和平手段，一勞永逸解決問題。他說，這個問題不能永遠拖下去，兩岸統一是大勢所趨，民心所向，他堅信統一的時間不會太遠。