印度意外向巴基斯坦發射「布拉莫斯」（BrahMos）超音速巡弋飛彈

印度空軍周二說，新德里政府為了懲處3月意外將飛彈射入巴基斯坦的3名軍官，已將他們革職。不過，由於這起事件並未造成傷亡，因此兩個核武大國都冷靜以對。

據路透和CNN新聞網24日報導，印巴這兩個鄰國交戰3次，往往為了喀什米爾爭議領土，小型武裝衝突不斷，軍事專家以往警告，雙方可能有發生意外或誤判的風險。

而這枚「布拉莫斯」（BrahMos）超音速巡弋飛彈是3月9日發射，巴基斯坦基於防範意外發射的安全機制，向印度尋求答案。

而印度空軍在聲明中說，調查庭發現，這3名軍官沒按照標準程序作業，才導致飛彈意外發射。而政府已將他們開除，並從周二立即生效。

據美國武器管制協會（Arms Control Association）說，「布拉莫斯」（BrahMos）射程介於300 公里—500公里之間，能從印度北方發射台擊中巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德。