新北市三重區中央北路122巷有棟4樓民宅，今（24）日早上9時58分許驚傳火警，新北市消防局接獲通報，該棟民宅2樓冒黑煙，且疑似有名老翁受困在後方的廚房，老翁被救出後一度失去生命徵象，所幸送醫搶救後已恢復心跳，火勢也在約11時撲滅。

消防局表示，位在三重區中央北路122巷口的這棟4樓民宅，今早9時58分獲報該棟2樓冒出黑煙，且2樓廚房疑似有人受困，該局獲報後立刻出動各式消防車38輛、139名消防人員前往搶救。

起火點位在2樓，由於2樓的雜物眾多，包含客廳以及兩房間在內現場全面燃燒，並且火勢呈跳躍式延燒，向外延燒到該棟4樓，由於4樓也堆積大量雜物，且與隔壁棟的4樓倉庫僅用木板隔間，因此火勢又延燒到隔壁棟4樓以及5樓。

據了解，年約90歲的黃姓老翁與其83歲妻子平時獨居該處，事發當時妻子先行脫困，而老翁從臥房逃往廚房，疑似因年老行動緩慢，且因廚房充滿火煙而受困該處，警消在早上10時18分許將老翁救出，救出時全身煙燻、無生命跡象，送往市立三重醫院急救後恢復心跳。

火勢在上午約11時撲滅，總燃燒面積約90平方公尺，共疏散周邊居民約10人，詳細起火原因仍有待調查。