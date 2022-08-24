聖結石綁了潮流感十足的辮子頭拍攝MV。（星恆娛樂提供）

聖結石沉寂5年再度推出個人全創作專輯。（星恆娛樂提供）

人氣YouTuber聖結石2017年發行《人生大爆炸》專輯，締造MV破3000萬觀看次數的輝煌紀錄；沉寂5年時間，今年他帶著他個人全創作專輯《18-34》霸氣宣告：「I'm Back!」

聖結石累積生活經驗與人生閱歷，把創作能量全部釋放，帶來十首屬於他自己最原汁原味的作品《18-34》。聖結石說，以前都參與歌詞部分比較多，但因為疫情在家反而給了他自我反芻的時間，以及酒精催化下讓他靈感湧現開始寫歌，有了譜曲的新技能，讓他感謝上天給了他這麼棒的禮物。

專輯名稱《18-34》的由來，聖結石說，「18-34」是他當時被拿來開玩笑的代號，他因為影音創作爆紅，頻道後台數據顯示受眾為18到34歲，但卻被酸民嘲笑聖結石粉絲都是國中生，只有國中生才看，這個玩笑讓聖結石很在意，但經過這些年，當年的國中生也變成社會新鮮人，聖結石用自嘲解讀：「現在這些粉絲剛好都是18到34歲的主要客群，正確無誤！」所以有了這個想法把《18-34》做為專輯命題。

聖結石拍攝專輯封面及〈夏日戀情〉MV，一襲搶眼撞色花襯衫，帶有潮流感的辮子頭，搭配髮帶時尚感十足，不僅有了新髮型、新造型，還請「聖嫂」Dodo搬出私房寶，拿出華麗的飾品配件增添聖結石的高質感，像是珍珠耳環、項鍊，其中最閃的就是一枚兩克拉的鑽戒。

不過說到鑽戒，在拍攝〈夏日戀情〉MV當天，聖結石擔任導演也同時飾演男主角，一場在海灘跟美女玩水的戲碼，當聖結石盡情跟女主角上演潑水、追逐嬉鬧的夏日戀愛劇情時，聖結石突然靜止不動，瞬間凍結，因為他發現Dodo借給他的鑽戒不在手上，不見了，聖結石說，當下真的心都涼掉了，真的慌了，就馬上中止拍攝請眾人幫忙協尋鑽戒，看著無情的海浪一波又一波打上岸，聖結石說，都已經想好台詞要跟老婆交代，沒想到MV女主角大喊找到了！讓聖結石感謝真的「找對女主角了！」