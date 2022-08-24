民進黨新竹市長參選人沈慧虹24日抨擊藍白市長參選人，大酸高虹安在新竹與國民黨偷來暗去，柯文哲也南下與國民黨參選人合體，民眾黨其實是「新瓶裝舊酒」的國民黨，她強調，高虹安如認同國民黨價值，請向選民說清楚，不要私下偷來暗去。

沈慧虹表示，據報導高虹安近期積極拉攏藍營，包括國民黨前新竹市長許明財傳出支持高虹安，這在地方上常聽到市民相傳，在新竹是分不出國民黨與民眾黨的人馬，證明民眾黨就是「新瓶裝舊酒」的國民黨。

她同時指出，民眾黨黨主席柯文哲日前還南下與國民黨參選人合體，高虹安一邊與國民黨偷來暗去，一邊說自己是第三政黨，可以說是「假清高」。

沈慧虹強調，如果高虹安認同國民黨價值，就不要再偷來暗去，請高虹安公開向選民說清楚，「民眾黨跟國民黨有什麼差別？」、「高委員妳是不是認同國民黨的價值？」

另，針對藍、白兩黨相繼爆出醜聞，包含宜蘭縣長林姿妙涉貪遭起訴，柯文哲被爆出台北燈節有「5000萬的黑洞」。

沈慧虹表示，過去1、2個月，國民黨、民眾黨利用特定媒體，無所不用其極對前市長林智堅、新竹市政府抹黑造謠，現在國民黨有1個是貪汙被起訴，民眾黨則被爆逼公務員違法，但林耕仁和高虹安就神隱、避談，呼籲兩位參選人不要雙標，請用同等方式檢視自身政黨，給選民交代。

此外，針對國民黨批新竹市立動物園，沈慧虹表示，動物園在國民黨執政時，老舊、環境不佳，她擔任副市長期間，為了友善動物、給動物更大生存空間，融入生命教育改造園區，成為市民與外來遊客一來再來的教育景點，改造得到大家認可，希望國民黨不要為了自己的政治意圖，抹煞良好的建設。