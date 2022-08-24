美系外資針對世芯-KY(3661)出具最新研究報告，看好世芯-KY題材面豐富，故重申加碼評等，目標價1420元，且美國祭出EDA禁令對其3~5年內也沒有影響。

美系外資表示，看好世芯-KY隨著ABF載板供應紓解，在明年AWS AI晶片、英特爾Habana AI處理器、大陸飛騰等處理器將出貨放量，世芯-KY題材面依舊豐富，故重申加碼評等，目標價1420元，只是，考量到市場動能，略調降今明年每股獲利預估至29.3元、43.9元。

美系外資指出，預估世芯-KY第三季營收季增上看10~20%，且第四季會進一步成長，主要受惠於南電(8046)、欣興(3037)等ABF供應順暢，也預估世芯-KY本今年全年營收營收可達4.8億美元至5億美元，儘管略低於先前預估的5億美元，但若以新台幣來算，全年仍有37%年成長幅度。

另外，美系外資也談到，美國祭出EDA禁令，對世芯-KY未來3~5年內將沒有影響。