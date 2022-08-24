全球通膨和地緣政治等因素，對市場產生負面影響，越南股市今年前七個月充分反映利空而走弱，但8月以來出現大幅反彈，至8月22日止上漲4.5％，表現較其他亞洲股市上漲1.5％至2.3％更突出，目前越南經濟基本面仍強勁，下半年通膨有望見頂，企業第三季的業績成長表現，或將遠超市場預期，股市表現仍可期。

日盛越南機會基金研究團隊表示，根據越南統計總局（GSO）數據，第二季越南GDP年成長7.7％，為2011年以來第二季度最強勁增長率。根據研究機構與券商的GDP預估，相較於去年下半年的-0.2％，今年下半年的GDP年成長將達7.8％。主要支撐來自去年第三季度越南GDP年成長下降6％的低基期。

加上包括公共交通、旅遊和娛樂在內的服務活動持續強勁復甦，內需動能可望受到激勵，還有今年新的經濟刺激計劃，增值稅下調2個百分點、價值40兆越南盾的額外利率補償方案，政府投入約當113兆越南盾的基礎設施發展投資方案，振興計畫持續展開。

日盛越南機會基金研究團隊指出，世銀日前維持越南今年經濟成長率7.5％目標值，展望下半年越南整體經濟，尤其是上市公司利潤，預計將保持良好增長，在當前環境，政府將同時保持利率和匯率穩定，續在目標範圍內，並為經濟提供足夠的信貸增長限額，基本面持續看好下，對越南股市表現維持正向看法不變。