外資啟動回流印度股市，雖然今年以來還是呈現賣超223.5億美元，但至8月19日止，已經連續五周淨流入共73.6億美元，逢低佈局用意相當明顯，同期間印度股市上漲近11％，連帶印度相關基金績效水漲船高，統計近五周平均上漲11.76％，後市不看淡，有利適度分批佈局，掌握獲利契機。

群益印巴雙星基金經理人向思穎表示，觀察目前全球多國的製造業PMI（採購經理人指數）大多呈下滑之勢，但印度卻逆勢向上，7月製造業PMI由前月53.9上揚至56.4，優於市場預期的53.8，也讓印度經濟景氣保持連續13個月擴張，整體而言，印度製造業景氣仍保持相對強勁。

通膨方面，印度7月消費者物價指數（CPI）年增6.7％，符合市場預估，比6月的7.04％增幅放緩，為連續第三個月出現回落，CPI回落主因去年基期較高。然而近期能源及大宗商品價格明顯回檔，有助進一步緩解印度後續通膨表現，整體經濟數據表現佳，印度股市後市看漲。

群益大印度基金經理人林光佑指出，下半年向來是印度傳統的消費旺季，更是外資特別偏愛的加碼時點，從近期外資流向中，已透露出對印度逢低佈局的意向。且7月至9月為印度雨季，雨量充沛與否將影響農產品收成，最新數據顯示，印度目前雨量相較同期長期平均高出11％，另播種面積相較去年也有小幅提升，凸顯今年農作物收成將維持穩定，有助緩解食物通膨壓力。

展望後市，預期下半年通膨降溫、央行升息將趨緩，有利恢復市場投資情緒，印度企業利潤率下季可望改善，仍保持正向，企業基本面依舊穩健。技術面，印度股市持續回彈慣性尚未改變，後續主要觀察美國聯準會（Fed）動向及通膨數字變化。