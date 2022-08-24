特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）的花邊新聞再添一樁，馬斯克的初戀女友葛溫（Jennifer Gwynne）將兩人過去交往時的合照、手寫生日卡片及馬斯克送的項鍊上網拍賣，目的是要籌措繼子的大學學費，她希望能募集至少１萬美元（約新台幣30萬）的資金。此外，葛溫也大爆兩人的交往過程，直言馬斯克不愛講電話與公開曬恩愛，這讓當時的她難接受。

每日郵報報導，馬斯克與葛溫是在賓夕法尼亞大學求學時相識、相戀，兩人在1994年交往，但隔年馬斯克就搬家至帕羅奧圖（Palo Alto）後分手，交往時間約一年左右。

葛溫回憶，當時的馬斯克就對電動車充滿熱誠，並時常提及電動車夢想，葛溫認為兩人的交往過程是相當甜蜜的，但馬斯克排斥在公開場合曬恩愛，也很少高調展現愛意。

葛溫說：「馬斯克靦腆的個性相當吸引我，他曾經是我喜歡的類型，他在學習上相當認真也時常談到電動車，我始終相信他會成功，而他也只是把學校當成墊腳石而已。」

此外，葛溫也透露兩人的相處點滴，「我曾經抱怨過他對我不夠積極，如果我們沒有長時間在彼此身邊，那就會出問題，因為他不喜歡講電話，並認為那樣做很浪費時間，但這不是一個20歲的女生願意聽到的話。」

原先葛溫並沒有出售兩人合照及禮物的念頭，直到看到有人拍賣馬斯克摸過的東西而賺進數千美元後，葛溫決定進行拍賣，並希望至少籌到１萬美元，當作繼子的大學學費。