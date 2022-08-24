中國四川8月15日到25日放「高溫假」，傳動元件大廠上銀表示，限電變數以及疫情未解、美國經濟可能下行，令工具機產業景氣到2023年不容樂觀。電機大廠東元指出，有太陽能發電設備、建置儲能系統，因此對公司產能沒衝擊。

亞洲工業4.0暨智慧製造系列展今天起至27日於台北南港展覽館登場。上銀在中國蘇州有產線，董事長卓文恒今天表示，受到中國疫情和限電影響，接單狀況較去年同期少2成至3成，整體產業到明年下半年都不樂觀。自動化零組件也面臨價格壓力，有殺價搶單的狀況出現。

東元在中國大陸廠區位於上海、無錫、江西、福建等，東元董事長邱純枝說，去年中國陸續有限電措施，東元在中國大陸廠區已經架設太陽能發電設備，以及建置儲能系統，預防供電不穩狀況，目前電力短缺困擾不大。

這次四川限電對於東元在中國產能完全沒影響，被問及對產業的衝擊？她認為，若當地經濟活動趨緩，缺電狀況可能或容易被解決，中國大陸也積極布局太陽能光電等綠色能源，普及率相對較高，當地限電或缺電應該不是長期問題。