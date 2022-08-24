實現全台第一座以民間企業主導的城市願景，愛山林(2540)與工研院簽訂智慧城市顧問服務合作，期望在未來推出建案規畫中，導入了智慧化、人性、綜合有效性的智慧管理和服務體系建設目標，希望藉由工研院的專業分析評估，與相關國內業者合作，導入產業新興技術，讓科技所提升的美好生活願景，落實令人期待的智慧城市。

愛山林董事長祝文宇說，國際建築與未來生活趨勢，早已深入研究最新智慧科技，如何應用在大型高級社區的建築規劃中，希望透過利用物聯網、人工智慧AI、雲端運算等工具，與社區交通、自來水道、電力設備、建築物等設備系統，形成有效率的互動與運作，達到大規模城市型開發案的永續治理，同步改善住戶生活品質。

祝文宇指出，40多年的建築理想，就是希望改變台灣的住宅環境，台灣科技技術應用在建築上的傲人表現卻相對的少。愛山林對新竹寶山茄苳交流道旁，近竹科的18萬坪開發計畫，定位在智慧城市規格，不同過往一般大型社區分區設計作法，堅持由愛山林單一建商統籌，全區佈建5G環境，提供快速穩定行動互聯服務，希望做出具國際水準的大型美式社區。

工研院執行經濟部工業局智慧城鄉生活應用發展計畫，已協助22縣市政府導入智慧生活應用與服務，此次受委託提供愛山林建設顧問服務，將引薦與媒合產業新興技術，範疇包括物聯網、大數據、AI人工智慧等關鍵科技，提供智慧城市概念驗證(Proof of concept，POC)規畫建議，優化城市管理。