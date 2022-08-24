中華(2204)100%投資的綠捷股份有限公司(GreenTrans)，以豐富的自動化經驗及自動駕駛技術優勢研發無軌導航自主移動機器人AMR(Autonomous Mobile Robot)，於2019年切入半導體產業，並以定位精度及穩定性領先同業，2021年已成為台灣半導體AMR之領先廠商並與客戶攜手共同打造智慧關燈工廠。綠捷以AMR半導體製程傳送領先優勢再跨入半導體特殊自動化設備市場。

綠捷無軌導航AMR為客戶節省人力、提升機台稼動率、節省無塵室空間利用率，綠捷因此獲得客戶的高度信賴，在為客戶提供最佳的全方位解決方案之發展方針下，綠捷持續擴大在半導體無塵室場域之應用範圍。2022年綠捷以領先的演算法、電控技術及硬體客製化能力，為指標大廠開發特殊自動化傳送設備，此自動化設備對精度有高度要求並在傳送過程中全程監控溫度、濕度、氣壓，以確保晶圓在傳送中的品質。此特殊自動化傳送設備將於今年Q4開始陸續在半導體指標客戶進行量產(傳送)，AMR與半導體特殊自動化設備已成為綠捷事業的兩大支柱。

綠捷持續發展精進無軌導航AMR產品，掌握軟/硬體、動力控制(motion control)、自主移動最佳路徑規劃等技術整合，對於不同物料傳送需求， AMR客製化調整載重、尺寸、規格及應用模組。綠捷也與各產業之專業設備廠商進行策略合作，以綠捷重載AMR(載重1~7噸)為基礎，搭載換模機構(如射出成形機、沖壓、鋁壓鑄之模具更換機構)或搭載紡織業之落紗機等特殊運載具，綠捷AMR朝在不同產業應用多元發展，成為各產業智慧移動的最佳夥伴。

即日起至8月27日的2022年台北國際自動化展(南港展覽館一館)，綠捷將在4樓L729參與，展示「AMR與電子料架(E-rack)智慧傳送整合方案」及新產品「重載潛入式AMR」。