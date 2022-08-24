網路詐欺五花八門無所不在，豐原分局長劉安杰(中)特提醒民眾要注意小心防範。（警方提供）

現今人手1支手機，訊息大部分來至於網路，面對毒品、詐騙、色情、性交易資訊充斥。豐原警分局長劉安杰說，坊間陷阱易發生少年集體吸食毒品拉K、成為詐騙車手或淪為人頭帳戶等；警方在青春專案期間特加強網路巡邏、關注青少年族群論壇，以遏止少年吸毒、被詐騙、援交及網路簽賭事件發生。

劉安杰昨日親上警察廣播電台「945會客室」受訪，特針對豐原分局警政施政成果，以及近來重大案件破獲實錄，提醒民眾預防詐騙應注意那些事項？並倡導青少年暑假期間的活動應留意安全問題，並將分局努力的成果及成績，分享廣大的聽眾，避免稍不留意重蹈覆轍。

劉安杰說，警方透過勤區訪視時間，特加強宣導防止「高風險組群」被騙，另製作社區治安簡訊將最新詐騙手法及預防之道；並經由警勤區員警分送到里長、鄰長、住戶手中，有效遏止最近假投資、假網拍、解除分期付款詐騙，每雙月仍持續發刊，持續提供最新資訊給民眾知道。

劉安杰強調，警方還利用轄區各商家辦理的體育活動、宗教慶典、假日市集、藝文廣場等活動，前往活動現場設攤，針對參與活動民眾進行宣導；另運用網際網路，於分局臉書粉絲專頁，不定期發布新興詐騙手法貼文、辦理網路有獎徵答，提供民眾獲得新知，防範未然。