因疫情停辦3年的樂齡童軍營今年強勢回歸，為鼓勵長輩參與童軍活動，服務行善並學習童軍基本技能，新竹縣政府將在10月5、6日在新豐鄉小叮噹科學主題樂園舉辦新竹縣樂齡童軍體驗營，新竹縣籍55歲以上民眾可報名參加，需自行組隊，10人1組團體報名，名額僅限200人參與，報名期間即日起至9月15日截止。

新竹縣舉辦樂齡童軍營已超過10年，年年均報名踴躍，近幾年因疫情因素已停辦3年，讓不少樂在活動的長輩失落不已。今年因疫情趨緩，縣府預計在10月再次舉辦樂齡童軍營，邀請55歲以上民眾組團報名參加。

「老中青幼通通照顧是我的目標。」縣長楊文科表示，身為新竹縣童軍會理事長，期望透過童軍體驗營活動，讓參與夥伴跳脫生活圈，享受童軍精神，更期盼從未參與童軍的夥伴加入，一同參與挑戰每個關卡，愛上童軍體驗，體驗逆齡的美好。

教育局長楊郡慈介紹，樂齡童軍營精心規畫2日豐富活動內容，包含童軍探索活動、手作DIY、樂活闖關活動、野炊及才藝發表聯歡晚會，透過體驗學習動手做及團隊合作精神，開闊視野，提升自我身心健康。

教育局盼藉童軍體驗營活動，增進社區民眾學習童軍基本技能與樂趣，瞭解童軍活動，實踐童軍服務行善觀念，進而鼓勵社區樂齡人口參與活動，擴大與童軍活動熱誠，促進社會童軍教育發展。