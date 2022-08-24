影后章子怡的老公汪峰過去被虧是上熱搜苦主，每每終於籌備多時推出新專輯時，總會遇到演藝圈的八卦大事，導致他完全被熱搜榜忽略。昨(23日)汪峰預告今將推出新專輯，就有網友預言應該又有「新瓜」可以吃，果不其然稍早八卦媒體爆出參加《乘風破浪》的張天愛男友徐開騁，被拍到連續開車到「新疆女神」古力娜扎的香閨兩晚。

長相帥氣的徐開騁過去以《奈何BOSS要娶我》成為大陸戲劇男神，更在參加真人秀大賽《超級先生》時被封為「小霍建華」。2019年徐開騁拍攝《我的漂亮朋友》和張天愛傳出緋聞，兩人被拍到約會住進同家飯店，但雙方都不肯正面承認，直到今年5月張天愛參加《乘風破浪》，徐開騁才大方轉發張天愛要上節目的文章，寫下：「乘風破浪張天愛，人見人愛張天愛，坐等播出張天愛」，被解讀是公開認愛。

汪峰今出專輯，又被八卦緋聞搶走熱度。（圖／翻攝自汪峰、新浪娛樂微博）

今稍早，《推理君江小宴》曬出影片，爆料徐開騁在今年七夕情人節當天深夜開車到有「新疆女神」封號的古力娜扎家，似乎是專程拿情人節禮物給對方，還在7月底及8月4日兩度到對方家過夜，而徐開騁和古力娜扎今年4月合拍新劇《戀戀紅塵》開鏡，今年7月殺青，男方被質疑是假戲真做劈腿。

徐開騁先前發文疑似認戀張天愛（左）。（圖／翻攝自Crystal張天愛、徐開騁微博）

而古力娜扎過去最有名的男友是張翰，兩人交往3年，2017宣布分手，消息傳開後，還有網友爆料徐開騁微博小號內容，透露徐開騁先前狂點讚跟張天愛有關的文章，這陣子改點讚古力娜扎的發文，跟緋聞不謀而合，見此，網友回應：「不站隊，除非有實錘」、「最後別又受傷的是兩美女」、「我為什麼不認識這個男的，明明兩個女明星我都知道」、「娜扎真是倒霉怎麼總惹上這種男的」。