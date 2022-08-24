基隆市政府24日上午召開111年廉政暨維護會報，由基隆市長林右昌親自主持，並聘請法務部廉政署紀嘉真組長、台灣透明組織廖興中副執行長、安瑞商務法律事務所謝彥安律師及公路總局材料試驗所洪明澤科長等4人擔任外聘委員。林右昌在會中表示，肯定市府團隊的努力，將城際轉運站、漁會正濱大樓等「城市博覽會」的各項建設融入基隆的都市環境中，也讚許市府工程施工查核已連三年獲得行政院公共工程委員會評定優等佳績。

基隆市政風處表示，市府廉政工作推動順利，會加強落實機關內部預防措施，目前市府政風處承接施工查核小組祕書單位業務，也持續擇定重大工程，由政風人員會同查驗重要檢驗停留點，再搭配瀝青混凝土驗收取樣，由政風人員會同送實驗室的作法，以有效監督廠商的施工品質。

林右昌指出，去年底市府與廉政署攜手合作舉辦「產業用地增效能，簡化便民增效率」與企業交流座談會，即積極協助公務部門提振行政效能，並與企業進行交流，在商機稍縱即逝的全球競爭年代，公部門如何提供協助，更是攸關國家競爭力。

林右昌強調，雖然各項市政建設已陸續到位，仍然不可鬆懈，除了要繼續努力朝既定政策目標推展市政外，也要注意到「廉」的部分。