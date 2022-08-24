為協助更多弱勢族群，社會住宅強調只租不售保障弱勢。南台灣首座新建型的社會住宅「凱旋青樹」年底即將完工，委託荷蘭麥肯諾（Mecanoo）建築師事務所進行設計，融入社區居民共享空間的生活價值，一舉獲得國家卓越建設獎中最佳社會住宅類特別獎及金質獎的雙獎肯定，也引來不少民眾頻頻詢問開放招租時間。

高雄市都發局長吳文彥說，「凱旋青樹」位於鐵路地下化綠園道軸線上，是都市景觀再生的指標性建築物。從2016年8月開始規劃，並委託荷蘭麥肯諾（Mecanoo）建築師事務所進行設計，設計理念融入社區居民共享空間，如社區閱覽室、多功能辦公室及各樓層公共開放空間等，落實社會住宅住戶共享生活的核心價值。

「凱旋青樹」為A棟地上14樓、B棟地上13樓，均為地下2樓，A棟與B棟間透過穿廊圍塑中庭空間，形成社區居民共同休憩的廣場與綠地。社會住宅除提供245戶居住單元外，並設有托嬰中心及店舖等社福與商業設施，未來可提供住戶及周邊社區居民完善的生活及購物需求。

吳文彥說，感謝本次國家建設卓越獎諸位審查委員的青睞與肯定，讓「凱旋青樹」社宅的規劃設計品質可以脫穎而出。目前工程進度已達9成以上，接近完工，預定年底啟動招租作業，將提供青年及弱勢租屋族群更優質的居住選擇。

吳文彥補充，他擔任過「凱旋青樹」設計案的評選委員，當時他就十分欣賞並看好設計團隊的理念。目前高雄市正推動總目標1.2萬戶的社會住宅建設，「凱旋青樹」的獲獎，正可提供後續社宅設計的典範，讓市府團隊推動社宅更具信心。