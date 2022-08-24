郭靜即將於11月舉辦個人大型演唱會。（寬宏藝術提供）

郭靜將於11／12在台北國際會議中心(TICC)開唱，這是她出道15年首次個人的大型演唱會，演唱會門票昨日(8／23)上午11：00開賣，不到10分鐘便創下佳績，主辦單位表示，截至目前門票已銷售8成以上。開賣首日大開紅盤，郭靜開心的說：「現在每天都在如火如荼的工作和宣傳，聽到票房的好消息，真的很感謝大家的支持！這次的演唱會內容也一定會很精心的準備，一定不會讓大家失望的！」

而歌迷最關注的演唱會歌單，郭靜表示，歌單的部分，前陣子有在社群上發文詢問粉絲，除了會選擇對自己意義重大的歌曲外，也希望可以聽聽歌迷的回應，一起決定演唱會歌單，一起完成最Lucky的演唱會。

她也很感謝出道15年來歌迷一路支持，感性向歌迷喊話：「很開心在這些時間，歌迷願意不離不棄的陪著我一起，聽我一起歌唱，也看著我成長和突破，很榮幸可以聽到自己的歌曲陪伴了一些歌迷，這次的演唱會一定會全心全力的準備，讓進場的歌迷們一起度過一個So Lucky的夜晚。」《2022郭靜 So Lucky ! 演唱會》請洽寬宏售票系統(kham.com.tw) 萊爾富、OK便利商店。