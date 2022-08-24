美系外資針對矽力-KY*(6415)出具最新研究報告，2家美系外資看法不同調，其中一家稱讚其第二季有鑑於堅實的定價能力和產品組合，財報表現不俗，故維持加碼評等、目標價1300元，另外，針對其即將登場的法說會，外資也釋出7大重點，但另一家則預計本季PMIC(電源管理IC)市場恐出現降價消庫存，故維持減碼評等、目標價550元。

美系外資表示，矽力-KY*將於今(24)日舉辦法說會，市場將可以聚焦7大重點，包括矽力-KY對全球競爭的看法和反應；消費型電子產品疲軟對營運的影響；工業應用中的需求狀況；汽車、雲計算等驅動的研發和進展；大陸發展半導體在地化的影響；代工產能相關的成本趨勢、8吋和12吋的最新應用狀況；財務前景預估，即收入、毛利率和長期復合年增長率。

矽力-KY*第二季歸屬母公司業主淨利20.91億元，季增加32.49%、年增加37.35%，每股盈餘5.53元。累計上半年歸屬母公司淨利36.68億元，較去年同期增加45.94%，每股純益9.72元。

美系外資表示，矽力-KY*第二季財報表現穩健，毛利率維持在53.53%，符合市場預期，主要支撐來自於堅實的定價能力和產品組合。

另一家美系外資表示，矽力-KY*第二季毛利率53.5%，表現符合預期，單季每股收益落在5.46元。該美系外資認為，第三季PMIC業界在本季恐出現降價以消耗庫存的動作，且在結構上，德州儀器可能會獲得新的12吋晶圓產能，藉此將鞏固其PMIC市佔率，這將阻止矽力-KY*進入新的伺服器PMIC市場，故維持減碼評等、目標價550元。