台南2名員警遭外役監逃犯林信吾殺害，立法院長游錫堃第一時間表態「我反對死刑，但殺警一定要判死刑」，引發蔡政府廢死立場矛盾的爭論。對此，游錫堃今表示，目前台灣制度並未廢死，「一個是希望未來廢死，一個是現在的制度」，因此他的說法沒有矛盾。

蔡政府上任後，儘管法制上尚未確立廢死，但槍決人數微乎其微，實質上已形同廢除死刑。如今，隨著台南2名警察遭人割喉虐殺後，為解民怨，綠營近日對於「廢死」的立場又開始出現搖擺模糊。

在2名員警確定死亡後，游錫堃第一時間旋即透過臉書表示，「我反對死刑，但殺警一定要判死刑」。這席話貼出後，遭外界質疑民進黨對人命的權衡，會因為身分、職業的不同，而出現標準不一的狀況；亦即小老百姓被殺，民進黨主張兇嫌可教化，所以要廢死；但若是警察或特定身分被殺，民進黨則可能認為兇嫌不可教化，因此必須處死。

面對質疑，游錫堃今天表示，寫臉書當天是剛從藝人余苑綺的靈堂出來，情緒比較激動、悲痛，因此才提出殺警應該判死的說法。他強調，雖然他支持廢死，但目前台灣的制度尚未廢死，因此，一個是希望未來能廢死，一個是談現在的制度，他的說法沒有矛盾。

游錫堃表示，他講的話他負責，每個人也都有言論自由，任何主張都見仁見智，台灣是民主國家，政治人物可受公評，他也可以接受各式的公評。