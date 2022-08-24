中市1家宮廟住持李男，佯稱是退休檢察官，信徒及友人稱為「吳道長」，他幫小林找律師寫告訴狀，但小林發現訴狀錯字很多、內容有誤，要求退錢遭拒；另女子小美為討欠款，到宮廟外叫喊，李男請人轉達，不離開就找兄弟「處理」，經被害人提告。法官依詐欺取財及恐嚇罪各判刑5月、拘役50日，均可易科罰金，可上訴。

有詐欺、竊盜等前科的李男，2020年7月間得知小林要打官司，對小林佯稱他是檢察官退休，可幫忙找律師寫告訴狀，但要收費4500元，小林到廟裡拿訴狀時，發現內文錯字很多、內容也有錯誤，要求退款被拒，才驚覺被騙。

此外，吳道長與小美有債務糾紛，小美在2020年9月18日晚間到宮廟外敲門喊叫，要求還錢。吳道長打電話及已通訊軟體簡訊告知友人至轉達小美，若再持續敲門不離開，就要找兄弟去「處理」，友人打電話轉告小美，小美害怕被人修理。

吳道長到案，否認自稱是退休檢察官，向小林收取4500元，都已交給律師，小林收到訴狀後要求撤告及退錢，但當時已經提告，且撤告也要費用，但他卻連律師名字都講不出來，甚至無法提出雙方聯繫方式及內容。此外，他否認恐嚇，辯稱只請友人轉達：「不要再亂來」。

友人卻作證，吳道長是該宮廟的廟公，透過電話即Line要求他轉達對方：「不要再去討錢、不要亂、趕快離開，不然要找一些兄弟『處理』」。

台中地院法官以李男素行不佳，否認犯行，依詐欺取財罪判處徒刑5月，得易科罰金；依恐嚇危害安全罪判拘役50日，得易科罰金。

廟公詐欺取財恐嚇危害安全罪