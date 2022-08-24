國內今天新增2萬8397例本土個案、173例境外移入個案，另新增18例死亡個案。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，本土病例數和上周三相比，增加3728例，增加約15.1％，本周病例數預估會比上周病例數多。

今天新增本土個案以新北市最多，共6313例，其他依序為台中3393例、台北3317例、桃園3301例、高雄2329例、台南1705例。另今天新增127例中重症個案，分別為104例中症和23例重症，無新增兒童重症個案。

指揮中心指出，今日新增18例本土病例死亡個案，為12例男性、6例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、17例具慢性病史、13例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月9日至8月20日，死亡日期介於5月27日至8月21日。

指揮中心說明，今日新增173例境外移入個案中，為95例男性、78例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(15例)，印尼(6例)，美國及柬埔寨(各5例)，菲律賓及泰國(各4例)，英國及馬來西亞(各2例)，日本、澳大利亞、韓國及法國(各1例)，另126例感染國家調查中。入境日期介於今年7月24日至8月23日。