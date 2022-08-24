台北國際自動化展登場，ABB今年度與策略合作及系統整合夥伴友達科技數位服務、巨緯科技、鼎新電腦、統旺科技合作，結合產品及技術優勢，動態展示機器人智慧彈性製造方案及應用技術。

模組化彈性生產架構，整合ABB機械手臂、B&R SuperTrak電驅磁浮輸送技術，加乘鼎新電腦軟體科技，全面性IT x OT機聯網數據串接，生產及營運訊息全透明，掌握設備即時生產狀態，進而優化工單排程與人力調度確保物料資源高效利用。面對產線擴增、消費性產品每年更換生產流程需求，模組化彈性生產架構可快速擴增、重組，減少換線成本、投資風險與資本浪費，實踐智慧物聯高度彈性未來工廠。

高防護等級及精度的ABB機械手臂，結合3D影像視覺系統，辨識及量化靶材表面的突起物（Nodule）數量，實現精準的自動化智能研磨方案，助力光電、太陽能及半導體行業運用。工業製造基礎的鑄造及後處理行業，憑藉機器人的高重複精度優勢，有效提高生產品質及效率、降低廢品率，助力金屬表面後處理這類講求光滑平整度的應用，實現高效精準、安全穩定的生產。

馬達佔全球用電量超過45％，產品能效極為關鍵。ABB的IE5等級同步磁阻馬達 (SynRM) 以及EC Titanium馬達，搭配合適的變頻器，可減少40％的能耗，實現出色的節能效果。除此之外，超低諧波變頻器更可將滿載諧波電流失真最高降至3％，超越IEE－519和G5/4等諧波的標準要求，且無須額外安裝濾波器、多脈衝裝置或特殊變壓器可降低安裝成本及空間，減少盤內接線，提高能源效率並讓後續維護變得容易。

電動車的問世帶動新型態的永續移動生活，車輛的電力架構及充電系統成為熱門議題。ABB 為大型電動車輛提供客製化、模組化的多功能動力傳動系統平台 BORDLINE CC200，能夠針對特定應用需求進行訂製，並可與輔助電力系統及永磁同步馬達整合，適合各形式的電動巴士、軌道車輛、礦車，亦有標準化解決方案推進系統HES880，可協助各產業運輸工具轉型至電動化。

ABB高性能車載儲能系統BORDLINE ESS，是基於鈦酸鋰電池芯建構的產品，具有卓越的安全性能、快速充放電的特性以及更長的生命週期，適合混合動力或無架空線之車輛，可大幅降低環境影響。在車輛供電架構之外，ABB EV charger技術領先全球，Terra charger系列，具備高效穩定的充電曲線，EMC class B降低設備對外干擾，快速充電的同時也是住宅中最安全的設置。