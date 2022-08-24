全球氣候多變，天災事件頻繁，產險提醒民眾，除防災的準備外，平時的風險評估及保單審視也不能忽視，確保災害發生時有最好的保障。

儘管截至8月24日止，今年尚未有颱風，但近年環境劇烈變遷，導致氣候變化異常，高溫酷暑在世界各地引發森林野火，短時間內的強降雨也造成洩洪、山崩、淹水等災情，各種天災不但造成民眾財產損失，更為平靜的生活徒增許多風險。

和泰產險表示，颱風、洪水、地震屬天災事故，已超出一般車險基本之承保範圍，故在原有車險之外，針對天災所致的車體損害，再推出「天災事故車體限額損失保險」附加條款，讓車主在遭遇災害時，得到一定程度的保障。

另外針對居住安全也需要審慎以對，和泰產險表示，除定期檢視居住環境之建築物結構之外，提供「住安心」及「新居家」住宅綜合保險，涵蓋房屋因各種災害造成的損失，其中「新居家」綜合保險除賠償建物損失外，若因房屋損毀或無法居住時，提供每日最高新台幣5,000元的臨時住宿費及生活不便金等補助；此外，公司行號在選購「商業火災保險」時，也建議加保「地震保險」及「颱風洪水險」附加條款，可降低遇災後的損失，防範於未然。

當遇到災害時，和泰產險說，民眾先保持冷靜不慌亂，以自身的安全為首要任務，後續提供相關證明給保險公司協助處理。