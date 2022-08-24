兩岸關係緊張，連帶影響我農漁產品輸陸。中華民國農會理事長黃瑞吉今於國民黨記者會時批評，民進黨政府既然不要大陸市場，就要有替代辦法，讓農漁民維持正常生計，有的沒的都多喊的；農漁產禁藥問題不嚴重，政治對立問題才嚴重。

黃瑞吉說，陸方近來屢以驗出禁藥問題停止我農漁產品輸陸，但其實國內農會輔導、宣導、告知盡量不要用特定禁藥，或採收前一段時間就要禁用，所以事實是，「沒有政治對立就不會被擋」。

但黃瑞吉仍建議，農委會應對出口農產品自我檢驗把關，不要等到國外被驗到才應對。

黃瑞吉表示，大陸市場可以讓台灣農漁產品有穩定輸出，現在民進黨政府卻為了政治與選票喊口號，拚命「草螟弄雞公」，不跟大陸和平相處，一直罵別人，別人為什麼要跟你買東西？民間人士要幫忙也不行，就被貼親中標籤。

黃瑞吉說，不要常在那邊喊政治口號，講抗中保台都沒有用，給農民收益好一點比較重要。

黃瑞吉坦言，因大陸消費人口多，兩岸大家口味也吃的比較合，運輸距離短，台灣農特產品要靠大陸市場；如今大陸禁止部分農漁產輸陸後，民進黨政府說要南向或銷到歐洲解決，長期運輸保鮮會有問題，「水果到那變果汁」，「放屁安狗心」。

此外，黃瑞吉說，民進黨政府推動新南向政策，但東南亞國家消費能力比較低，台灣的農特產品價位又比較高一點，當地消費者可能也不會接受；至於銷日本也有困難，因為日本檢驗更嚴格；而國內2300萬人消費能力也有天花板。

而對農委會每逢大陸抵制我農漁產，就祭出補助解決。黃瑞吉表示，補助不是長期解決辦法，治標不治本，能補助多久？台灣農民生產能力強，民進黨政府不靠大陸市場要有方案，否則以後永遠滯銷，讓農民有正常收入比較重要。

對於農委會以考績要求農漁會協助遭大陸禁止輸入的農漁產行銷，黃瑞吉也批評，農委會應該用獎勵，而不是用考績威脅。