花蓮縣警局今年選定花蓮市區4處及吉安鄉1處易肇事路口裝設科技執法設備，取締闖紅燈、機車未依規定兩段式左轉、汽車跨越雙向線及直行車占用左轉彎車道等違規項目，預計9月底前啟用。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

用路人注意，花蓮科技執法設備再增5處！花蓮車潮近年隨蘇花改啟用增加許多，交通違規事件層出不窮，花蓮縣警局去年起在花蓮市人車較密集的中山路段設置5座科技執法設備後，交通事故發生率較未裝設前減少5成，因此今年再選定花蓮市4處及吉安鄉1處易肇事路口裝置設備，預計9月底前正式上路。

花蓮市中山路是市區主要道路，也是最熱鬧的商業區段，每逢假日人車潮總擠得水泄不通，許多駕駛為貪圖方便，任意違規、併排停車，不僅嚴重影響交通流暢度，甚至造成閃避紅線違停車輛的用路人發生交通事故。

花蓮警方去年5月於中山路段5處違停熱點啟用科技執法設備，包含中山路與中華路口（公園路）、中山路與公正街口、中山路與中正路口（雙向）、中山路與明智街口及中山路與建中街口，只要車輛在路邊違規、臨時停車超過一定時間，警方即依設備拍照取證逕行取締。

警方統計，中山路段5處違停熱點啟用科技執法設備去年5月15日至12月31日止，共取締1萬150件違規停車，發生126起車禍事故，與前年同期未裝置設備時發生252件交通事故相比大幅減少5成，顯見遏止效果有成。

因此，警方針對全縣10大易肇事路段，選定5處路口設置科技執法設備，分別為花蓮市中正路與明禮路口，軒轅路、花崗街與重慶路口，中山路口與建國路，中山路與富安路口，及吉安鄉中山路與中央路口，主要執法功能包含闖紅燈、機車未依規定兩段式左轉、汽車跨越雙向線及直行車占用左轉彎車道等違規項目，日前驗收完成，預計9月底前正式啟用。

另，警方今年初已陸續啟用中仁隧道 、仁水隧道及台9丁線59.5K至64K處的科技執法設備取締超速、兩潭自行車道4處取締禁行車種，以及中央路段2處則是取締闖紅燈、超速 。