艾成追思會現場。（羅永銘攝）

身穿艾成買的新衣送別 王瞳泛淚與他「合唱」

歌手艾成8月17日上午辭世，享年40歲。家屬親友今（24日）下午1時30分在台北市立第一殯儀館景行廳舉辦2小時的「超乎想像 艾成了」追思音樂會，為一生熱愛音樂及表演的艾成完成想開演唱會的夢想。身穿一襲白色長洋裝、戴著白色口罩的艾成遺孀王瞳，稍早已抵達追思會現場，神色哀戚。據悉這是艾成日前才買給她，要帶她回馬來西亞結婚、去海邊時穿的美美新衣，她今是穿戴著艾成的愛送他最後一程。追思會一開始播放影片，王瞳已忍不住眼泛淚光。

艾成追思會現場佈置如一個超大舞台，舞台上還擺上艾成生前最愛的麥克風，多首自創歌曲也在追思會上被演唱，就如同是一場艾成個人演唱會。追思音樂會主持人由家教會師母黃淑芬以及藝人潘奕如擔任，總共有12段的節目。開場表演由潘奕如、王瞳、張芸京跟艾成組成的「耶!一同進城」演唱組曲；還有黃國倫老師帶領的《超級偶像》歌手廖志良、江明娟、符瓊音、林吟蔚的大合唱《全部攏是祢》以及第一部主演的戲劇《新兵日記》演員群李興文、林道遠、阿龐、唐豐、傅子純、阿甘、錢君仲、潘柏希、阿猴合體重現經典橋段，為自己的革命情感兄弟致敬。

追思會上也首度公開艾成8月5日在民視攝影棚錄製胡瓜新節目《最強綜藝秀》帶來毫無冷場的熱舞演唱，一首〈對你愛不完〉贏得滿堂彩，卻也是他最後一次的舞台表演。

艾成生前人緣極佳，各方好友都齊聚一起，藝人葉歡、李興文、王俐人、江俊翰、白家綺、吳東諺、浩子、張可昀(小甜甜)、林道遠、李明依、陳妍安、Gino、苗真、傅子純、李宣榕、陳宇風、陳熙鋒、洪毛、邱子芯、潘柏希、錢君仲、阿甘、阿龐、唐豐、郭亞棠、瑭霏、羅子惟、楊淨宇、郭雅茹、余思達、林星慧、周宇柔、蔡承翰、余宥樂、小鹿等以及王瞳主演的《決勝的揮拍》男女主角也出席追思音樂會懷念艾成。