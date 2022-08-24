新北市五股區觀音里的中直路位於觀音山中，是當地農產品重要的運輸道路，但由於原道路瀝青老舊、龜裂破損且多處坑洞，新北市政府農業局考量民眾用路安全，投入經費630萬元進行現地勘查及設計工作，經50個工作天後，終於在近日全面鋪設完成。

五股區觀音山中直路地處山區，水氣豐沛，道路屬坡度大、彎道多的用路型態，加上路面老舊龜裂以致該路段較難以行走；經農業局評估後，將中直路面刨除及重鋪，全長約1.6公里，為避免道路鋪設造成路面與排水溝高低落差影響人車通行，採全面刨除及重鋪施工方式，首先以砂輪機將既有排水溝與既有瀝青交接面進行路面切割，避免損壞既有排水溝設施。

五股區觀音里長陳金全表示，中直路除了里民通行外，也有不少登山與賞鷹遊客前往，完工後道路整體寬敞明亮，道路鋪設線形優美、路面平整，大幅提升用路人的通行安全。

新北市政府農業局長李玟表示，因中直路是農產品運輸道路，為了方便農民運輸，故加派人力及機具儘速施工，如期如質完成改善工程。

李玟也指出，中直路道路沿線往上可連接至觀音山硬漢嶺與林梢步道，是五股賞鷹的私房景點，車程約10分鐘的五股綠竹社區也是觀音山風景區旅遊的熱門景點，現在正值筍期盛產季，歡迎民眾於筍期時來踏青。