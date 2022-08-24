新北國王籃球隊今日宣佈簽下擁有4年NBA資歷，甫拿下BIG3 3x3聯盟「最佳第四人」獎項的夏姆斯（DaJuan Summers），將與牧倫斯（Byron Mullens）組成新雙塔。

現年34歲、203公分高的夏姆斯，高中時期就備受矚目，大學更是名校喬治城大學主力，2009年NBA選秀會次輪第35順位被底特律活塞相中，後續也效力過紐奧良黃蜂（現紐奧良鵜鶘）、洛杉磯快艇，總計83場出賽紀錄，平均貢獻3.3分、1籃板。

夏姆斯2013年離開NBA舞台後，陸續征戰過D-League（現G-League）、烏克蘭、西班牙、土耳其等聯賽，其中2018年身披南韓KBL首爾SK騎士戰袍、2019年為日本B-League 島根魔術的一員，上季效力於伊朗聯賽，場均有19.3分、6.4籃板的輸出。

2013年入選D-League明星賽以及年度第三隊，2014年率隊奪得烏克蘭聯賽冠軍，而2018年FIBA亞冠盃也為首爾SK騎士出賽，面對當年SBL冠軍璞園建築籃球隊豪取37分、13籃板，最終不僅領軍高舉銅牌，也獲得賽會最佳五人殊榮，今年8月再拿下美國3x3職業籃球聯盟BIG3的最佳第四人獎項。

總經理毛加恩表示，早在夏姆斯於喬治城大學時期就有印象，NBA時期也有關注過，而他後續生涯在亞洲留下許多足跡，都繳出亮眼的成績，顯示能夠適應亞洲的球風。他是名身材厚實、技巧的球員，尤其穩定的中距離搭配一定的外線能力，在面對身材較高大的對手也能夠取分。

總教練萊恩表示，在發展聯盟時期就有觀察過夏姆斯，不只是技術非常出色的球員，也非常有經驗，相信他在日韓的經驗，很快就能適應台灣球隊的節奏，也期待他與牧倫斯禁區組合的搭配。