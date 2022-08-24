還是太衝動了!有網友在臉書社團分享一段影片，只見機車騎士右轉，差點撞上一名逆向的男騎士，向對方按喇叭，不料逆向男竟大暴走，下車狂飆髒話還拿出鐵棍要脅對方，未料事後遭到騎士提告遭到起訴，結局一出引發網友大喊「太舒服啦」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享一段影片，原PO發文表示「本案已偵查終結並起訴，被拍攝當事人同意公開本案案發過程之行車記錄器影片。」只見畫面中機車騎士右轉，差點撞上一名逆向的男騎士，對其按喇叭並脫口「怎麼逆向啊，會不會騎車啊！」不料對方竟惱羞成怒，暴怒下車狂飆髒話，狂吼「為什麼按喇叭」、「給林北下車」、「X你XXX」等。待騎士準備報警之際，逆向男竟從車廂拿出一支鐵棍，一邊拿著揮舞鐵棍敲搭騎士機車，一邊怒罵要脅騎士道歉，最後逆向男放下鐵棍，看似有點慌張卻不知怎麼辦的拿起手機打電話。

網友在臉書社團分享一段影片，只見機車騎士右轉，差點撞上一名逆向的男騎士，向對方按喇叭，不料逆向男竟大暴走，下車狂飆髒話還拿出鐵棍要脅對方，未料事後遭到騎士提告遭到起訴，結局一出引發網友大喊「太舒服啦」。(翻攝臉書爆廢公社)

原PO表示，這起案件逆向男有被起訴，貼文一出網友們則紛紛留言「損毀，公然侮辱，強制罪，還有什麼可以賺」、「一直冷場，有點尶尬」、「羨慕撿到行走的紅包」、「尷尬了，不知道怎麼收尾，只好打電話叫人來幫忙處理嗎？」、「眼角那兩滴淚是怎麼了」。