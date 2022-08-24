疫情趨緩、全民拼振興，已邁入第21屆的「2022天津路曬衣節園遊會」活動26日登場，面對3年疫情讓網購、電商崛起，今年商家聯合推出上萬件100元與200元春夏過季服裝吸引人潮，更透過FB粉絲頁、T10-天衣無縫服飾outlet暢貨平台線上線下共同行銷，要把人氣找回來。

台中天津路服飾商圈管理委員會24日舉辦「2022天津路曬衣節園遊會」活動宣傳記者會，商圈主委吳永芳指出，天津路服飾商圈一直是中台灣最大的流行服飾批發集散地，曬衣節活動進入第21屆，今年除商家業者推出共上萬件的百元衣促銷，也加碼邀集台灣知名胖卡行銷團隊『達日好』進駐曬衣節活動，以園遊會的方式讓活動更豐富多元。

吳永芳坦言，疫情讓電商崛起，商圈有三成業者都加入直播賣衣，業績暴增兩倍，而其他業者即使做傳統的批發，也透過LINE等通訊軟體發送新衣資訊提供批發，他也強調，網購畢竟摸不到也無法比試，實體店面的優勢就是消費者可以透過五感了解衣服材質和實際色澤；歡迎民眾曬衣節當日來撿便宜。

配合今年曬衣節活動，網路行銷即日起先起跑，即日起到9月9日只要進入天津路商圈官網「商圈店家」並擇一家最喜歡的店家介紹頁截圖，於「天津路服飾商圈」FB粉絲頁按讚，且在留言處PO截圖並tag一個好友，即有機會抽中5000元的現金大獎。