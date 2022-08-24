明德外役監逃犯林信吾涉嫌在殺害台南市警二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑，台南市議長郭信良24日率多位議員前往台南市立殯儀館靈堂致哀時，曹瑞傑的叔叔不滿矯正署及明德外役監對外聲稱林嫌「逾假未歸」，痛批這是「在家屬的傷口上撒鹽」。

曹瑞傑的叔叔認為，「逾假未歸」這4個字「太沈重了！」什麼叫做逾假未歸？逾假未歸是指一般正常人的休假，他沒有回來才叫逾假未歸；況且逾假未歸可能主管都會去追緝了，還會狂打電話追人，可是一個禮拜了，「如果沒有這個因，會導致2名員警殉職的果嗎？」

他還強調，如果明德外役監獄SOP做得很好，如果這是一個有效的執行單位，不應該是這種態度；如果有把罪犯追回來，就不會造成2名員警殉職。

郭信良表示，案發後，他看到台中市警察局刑警大隊的臉書粉專發文「我們只有一個名字叫警察」，讓他感觸良多。雖然警察們共享一個名字，但背後有著成千上萬個家庭，每一位員警都是家庭裡重要的一份子，政府有責任讓每位員警上班後都能平安回家陪伴家人。

針對凃明誠大姊請議會多關注員警們執勤所需的經費及人力，郭信良也強調，議會向來支持警察局的各項預算，議員們也經常主動要求警察局長做好員警裝備的更新，以及盡速補齊員額、減輕勤務負擔等。至於殉職員警的撫恤、凶嫌日後判刑、警察用槍時機等，相信政府會有適當的檢討。